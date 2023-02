VIDÉO - Séisme en Turquie : un barrage fissuré fait craindre une nouvelle catastrophe

Cela fait quatre jours qu’Aïcha et ses enfants vivent sous une tente, leur maison s’est effondrée. Le risque que le barrage cède est une nouvelle source d’angoisse. "Quand on a su, on s'est dit qu'il faut partir, mais on ne sait pas où aller, alors on attend. Bien sûr qu'on a peur, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous voulez qu'on aille où ?", lâche-t-elle dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Ils partagent cette tente avec deux autres familles. Demet ne peut s’arrêter d’imaginer le pire. "C'est une situation tellement difficile. On a tout le temps peur maintenant. Que nos enfants soient en danger. Et pour moi, c'est encore plus stressant, mon fils est handicapé. Il ne peut pas marcher, il serait incapable de s'enfuir", explique-t-elle.