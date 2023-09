VIDÉO - Séisme au Maroc : Jamel Debbouze fait un don du sang dans un centre médical à Marrakech

Ce dernier est aussi à l’initiative, avec l’animateur Arthur, de la création d’un clip vidéo rassemblant de nombreuses célébrités afin de récolter des fonds et de soutenir la population moralement. Le clip sera prochainement diffusé sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision, dont TF1. "On a décidé de réfléchir à une grande opération pour essayer de récolter un maximum de fonds et venir en aide", expliquait Arthur durant l’édition spéciale de TF1 ce dimanche.