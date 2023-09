VIDÉO - Maroc : les images avant et après le séisme pour mesurer l'ampleur de la dévastation

Trois jours après le puissant séisme qui a frappé le Maroc, des villages des zones montagneuses du Haut-Atlas sont tout bonnement rayés de la carte. Et avec eux des édifices séculaires. A l'image de la mosquée de Tinmel, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Ses arches du 12ᵉ siècle étaient en cours de restauration, aujourd'hui, elle est réduite à l'état de ruine. Une équipe d'experts devaient se rendre sur place dans trois semaines. "L'intérieur du monument est dévasté, les arcades sont pour la plupart effondrées et les coupoles sont pulvérisées. C'est une catastrophe pour le patrimoine historique et archéologique du Maroc", estime l'archéologue Jean-Pierre Vanstaevel.