VIDÉO - Maroc : les premières images du tremblement de terre meurtrier

Sur les premières images, diffusées sur les réseaux sociaux peu après 23h (heure locale), des habitants quittent leurs logements en urgence pour rallier la rue, quand d'autres tentent de localiser les victimes ensevelies sous les immeubles effondrés. Des vidéos révèlent une partie d'un minaret qui s'est écroulée non loin de la célèbre place Jemaa el-Fna, cœur battant de Marrakech. Des centaines de personnes ont d'ailleurs afflué sur cette place emblématique de la ville ocre pour y passer la nuit, de crainte de répliques. Certains étaient munis de couvertures, d'autres dormaient à même le sol.

Selon un bilan publié et mis à jour ce samedi, peu avant 9h (heure française), 632 personnes ont péri dans ce séisme dont la magnitude a été estimée à 6,8 sur l'échelle de Richter, soit la puissance la plus forte jamais enregistrée au Maroc, selon le site 360. Plus de 300 personnes ont également été blessées.