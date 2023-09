VIDÉO - Séisme meurtrier au Maroc : des villes dévastées par la secousse

La place Jemaâ El-Fna, lieu populaire prisé par les touristes du monde entier, est méconnaissable. Le minaret de la mosquée Kharbouche est partiellement détruit. À 60 km au sud de Marrakech, au plus proche de l'épicentre, il ne reste quasiment plus rien, des localités entières sont détruites, comme on le constate dans la vidéo en tête de cet article.