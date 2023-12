VIDÉO - Chine : un séisme fait au moins 118 morts dans le nord-ouest du pays

Un violent séisme a tué au moins 118 personnes dans la nuit de lundi à mardi dans la province de Gansu, dans le nord-ouest de la Chine. De nombreux dégâts matériels sont également à dénombrer après ce tremblement de terre d'une magnitude de 5,9.

Un tremblement de terre meurtrier. Dans la nuit de lundi à mardi, un violent séisme, d'une magnitude de 5,9 selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), a fait au moins 118 morts dans le nord-ouest de la Chine. L'épicentre se situe à une profondeur de 10 kilomètres, à 1300 kilomètres au sud-ouest de Pékin. Plusieurs répliques moins importantes se sont également fait ressentir.

Dans le détail, au moins 105 personnes ont été tuées et près de 400 blessées dans la province de Gansu, selon un bilan établi mardi matin par les autorités locales. La catastrophe a aussi fait 13 morts et 182 blessés - en plus de 20 personnes portées disparues - dans la ville de Haidong, dans la province voisine de Qinghai. Outre les importants dégâts matériels, avec des dizaines de maisons détruites, l'alimentation en eau et en électricité a été interrompue dans certains villages, rapporte l'agence Chine Nouvelle.

D'importants moyens de secours déployés

Le président chinois Xi Jinping a appelé à "déployer tous les efforts possibles" dans les opérations de recherche et de secours qui ont commencé tôt mardi, et à assurer la sécurité des survivants et de leurs biens. La chaîne de télévision publique CCTV a montré des images de véhicules d'urgence se dirigeant vers le lieu de l'accident, gyrophares allumés, le long d'autoroutes enneigées. À bord de camions, des secouristes vêtus de combinaisons se tenaient épaule contre épaule dans les camions, prêts à intervenir. D'autres séquences montraient le personnel d'urgence fouillant les débris à la lueur de torches et dépliant des civières orange pour les blessés. Le tout dans des températures glaciales.

Les tremblements de terre sont relativement fréquents en Chine. En août dernier, l'un d'entre eux, d'une magnitude de 5,4, avait fait 23 blessés et détruit des dizaines de bâtiments dans l'est du pays. Près d'un an plus tôt, en septembre 2022, un séisme de magnitude 6,6 dans la province du Sichuan, avait causé la mort de près de 100 personnes.