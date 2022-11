VIDÉO - Indonésie : cet enfant a survécu 48h sous les décombres

Après plusieurs heures, le petit garçon a finalement été extrait des décombres de sa maison. Il a été retrouvé à côté du corps sans vie de sa grand-mère.

Du quartier où vivait la famille, il ne reste qu'un immense amas de béton et de bois. Ce sauvetage relance l'espoir de retrouver d'autres survivants dans la ville de Cianjur, complètement ravagée par le tremblement de terre de lundi, qui a fait au total 272 morts selon le dernier bilan. Au milieu des gravats s'affairent encore 6.000 secouristes ce jeudi, alors que la pluie et les répliques du séisme compliquent les recherches. Une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues, dont une petite fille que les sauveteurs tentent de retrouver. Plus d'un tiers des victimes de ce séisme sont des enfants qui étaient à l'école ou à la maison quand le séisme est survenu, selon l'agence de gestion des catastrophes.