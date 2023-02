VIDÉO - Séisme meurtrier en Syrie et en Turquie : vu du ciel, le paysage ravagé par la catastrophe

De ces bâtiments d’Idlib, il ne reste plus rien. Que des amas de gravats, broyés par la violence du tremblement de terre qui a causé plus de 1800 morts en Syrie et en Turquie. Sur les ruines des immeubles, les secours s’activent pour tenter de retrouver des survivants, aidés par quelques tractopelles. Les heures sont comptées pour venir en aide

Vue du ciel, la scène est apocalyptique, illustrant les témoignages glaçants qu’ont pu faire ceux qui s’en sortis. À l’image d’Oussama Abdelhamid, un villageois qui vivait à la frontière avec la Turquie. "Avec ma femme et mes enfants, nous avons couru vers la porte de notre appartement au troisième étage. Dès que nous l'avons ouverte, le bâtiment tout entier s'est effondré", poursuit ce rescapé, interrogé par l'AFP, après avoir été soigné à l'hôpital Al-Rahma dans la ville de Darkouch, province d'Idleb.