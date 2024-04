VIDÉO - Séisme à Taïwan : les images impressionnantes de rochers qui tombent sur la route

Le séisme qui a frappé mercredi la côte est de Taïwan est "le plus fort depuis 25 ans" dans l'île, a déclaré le Centre sismologique de Taipei. Le gouvernement a mis en garde la population contre les glissements de terrain et les chutes de pierres. Une vidéo impressionnante révèle l'ampleur des dégâts.

Neuf personnes ont été tuées et 1050 ont été blessées, selon un nouveau bilan des autorités, dans le tremblement de terre de magnitude 7,4 survenu mercredi, le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans.

L'île a été secouée par plus de 300 répliques depuis le premier tremblement de terre de mercredi, et le gouvernement a mis en garde la population contre les glissements de terrain et les chutes de pierres et de rochers, comme on peut le voir dans le sujet LCI ci-dessus.

Situé à la frontière de plusieurs plaques tectoniques, Taïwan est régulièrement touché par des séismes, mais des réglementations strictes en matière de construction et une bonne préparation aux catastrophes naturelles semblent avoir permis d'éviter une catastrophe majeure sur l'île. En septembre 1999, un séisme de magnitude 7,6 avait fait 2400 morts, la pire catastrophe de l'histoire moderne de Taïwan.