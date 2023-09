VIDÉO - Séisme au Maroc : pourquoi l'aide de la France n'est pas la bienvenue ?

Comme de nombreux autres villages, celui de Ouirgane, au nord-est de Marrakech, est livré à lui-même après le séisme qui a frappé le Maroc vendredi 8 septembre. Entre la recherche de survivants et la collecte de dons, les bras manquent et l'aide internationale se fait désespérément attendre. "Nous manquons de médicaments pour ceux qui ont du diabète et de la tension, alerte un habitant. Tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de s'occuper de ces gens, car nous sommes tous marocains."

Malgré les sollicitations de la France, le Maroc n'a pour le moment accepté l'aide que de quatre pays : l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Qu'importe, pour certaines associations humanitaires tricolores : elles ont décidé d'agir coûte que coûte. C'est la première fois que Patrick Villardry, sapeur-pompier volontaire et maître-chien, intervient sans autorisation préalable, comme il l'a raconté dans la matinale de LCI : "Au vu des images qu'on a vues, il fallait qu'on soit là, mais avant 24 heures. Au-delà, c'est très difficile. Nous, on se paye notre billet d'avion, la difficulté étant de faire venir les chiens, parce que les avions acceptent de moins en moins les chiens".