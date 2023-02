VIDÉO - Séisme en Turquie : toujours des survivants sous les décombres

L'espoir est toujours là. Près de deux semaines après le violent séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, les secours retrouvent des survivants. Ce samedi 18 février, un adulte et un enfant ont été extraits du béton par des équipes turques et kirghizes. Des images marquantes, visibles dans la vidéo en tête de l'article.

De nombreux sauvetages ont eu lieu depuis le 6 février dernier, jour du séisme. Dans la ville d'Adiyaman, une famille entière a pu être secouru quelques heures après le tremblement de terre. Pour le 13H de TF1, les membres de cette famille sont revenus sur leur histoire.