VIDÉO - "Les murs tombaient devant nous" : des sportifs français survivent au séisme en Turquie

Sept lutteurs français et leurs trois encadrants se sont ainsi retrouvés plongés en plein cœur du séisme. Après avoir difficilement quitté leur chambre au sixième étage, ils découvrent une fois dehors que le bâtiment voisin du leur s'est effondré. Le premier réflexe d'Adam est alors de rassurer son frère en France. Maintenant qu'il est rentré, sain et sauf, ce dernier témoigne : "Quand on voit un message de son petit frère arriver à deux heures du matin avec une voix tremblante, on s'inquiète. Et surtout pour les parents aussi, c'est une grande inquiétude. Mais plus encore, on sait qu'ils sont très loin et on est impuissant", dit-il.

Les lutteurs français ont survécu, mais leur entraîneur Lucas Lampis s'aperçoit qu'ils ont laissé leurs passeports dans les chambres. Il décide alors de remonter les chercher. "On savait qu'on faisait une connerie, mais on s'est dit qu'il fallait le faire", témoigne-t-il. Après être redescendu une seconde fois, l'encadrant souhaite aider les secours, en vain. "On était gelés, on n'était pas équipés, on ne parle pas la langue. Les gens restent devant ; même eux hésitent à monter sur les débris. Moi, je suis à côté, je me dis : 'Qu'est-ce que je peux faire ?' Tout en sachant qu'on ne pouvait pas faire grand-chose", admet-il.