Séisme de magnitude 7,8 en Turquie et Syrie : des centaines de morts

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant des centaines de morts dans les deux pays et de très importants dégâts, selon de premiers bilans en constante évolution.

Au moins 284 personnes ont été tuées en Turquie et plus de 2000 blessées, dans sept différentes provinces, d'après les premières données de l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes (Afad) qui dénombre près de 1800 immeubles effondrés. En Syrie, 237 personnes ont perdu la vie, selon les autorités et des dizaines d'autres dans les zones rebelles. Plus de 600 personnes ont été blessées, ont indiqué les mêmes sources.