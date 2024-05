VIDÉO - Sénégal : 11 blessés après la sortie de piste d'un Boeing à Dakar

Quatre personnes ont été grièvement blessées ce jeudi quand Boeing est sorti de la piste lors de son décollage. L'avion transportait 78 passagers. L'incident a entraîné la fermeture de l'aéroport international de Diass, près de Dakar.

Nouvel incident ou erreur de pilotage pour Boeing ? Onze personnes ont été blessées, jeudi 9 mai, dont quatre grièvement, lorsqu'un Boeing affrété par la compagnie Air Sénégal est sorti de la piste lors de son décollage, a annoncé le gestionnaire. L'avion de type B737/300, affrété auprès d'une compagnie privée, Transair, en partance pour Bamako, "a fait une sortie de piste lors de sa phase de décollage ce jeudi 9 mai 2024 vers 1h", indique dans un communiqué le service de communication du groupe gestionnaire de l'aéroport.

L'incident a fait "onze blessés, dont quatre graves" parmi les 78 passagers, indique le groupe gestionnaire LAS. Six autres ont été admis en observation dans les services médicaux de l'aéroport, selon la même source. Le gestionnaire précise que l'aéroport est "pour le moment fermé en attendant que les dispositions prévues soient prises". "La réouverture de l’aéroport est annoncée dans les prochaines heures", a ajouté LAS.

Plusieurs incidents récents

L'appareil "s'est immobilisé" hors de la piste, explique LAS dans le communiqué. "Le plan d’urgence a été déclenché par les autorités aéroportuaires dès que l’information leur a été communiquée. Ainsi, tous les services d’urgence de l’aéroport ont été mobilisés pour l’évacuation des passagers et leur prise en charge tel que prévu". Si pour le moment les causes de l'accident n'ont pas été déterminées, et qu'une enquête devra préciser s'il s'agit d'un problème de l'appareil ou d'une erreur du pilote, cette sortie de piste intervient alors que Boeing traverse une passe difficile après plusieurs incidents.

Trois des quatre modèles d'avions commerciaux actuellement fabriqués par le groupe américain sont officiellement visés par une enquête de l'Agence américaine de régulation de l'aviation civile (FAA), dont le 787 "Dreamliner". Mardi 7 mai, un appareil Boeing 787-900 d'Air France qui assurait un vol Paris-Seattle a été dérouté vers un aéroport canadien à la suite de "l'apparition d'une odeur de chaud ressentie en cabine" comme l’a appris le lendemain l’AFP auprès de la compagnie aérienne, qui n'a détecté pour l'instant "aucune anomalie". Mercredi 8 mai, un autre appareil de Boeing, opéré par la compagnie Fedex et reliant Paris à Istanbul, a quant à lui atterri en urgence sans train d'atterrissage avant.