VIDÉO - Présidentielle au Sénégal : l'opposant Diomaye Faye déclaré en tête, l'issue du scrutin incertaine

L'opposant antisystème Bassirou Diomaye Faye semble avoir pris l'avantage à la présidentielle au Sénégal. Mais le camp du pouvoir a assuré qu'il y aurait un second tour. Des résultats officiels seront connus dans le courant de la semaine.

Vers un séisme politique au Sénégal ? Si l'incertitude persiste ce lundi matin, l'opposant antisystème Bassirou Diomaye Faye parait se rapprocher d'une victoire à la présidentielle. Le camp du pouvoir a, lui, assuré qu'il y aurait un second tour.

Les résultats publiés bureau par bureau dans les médias et sur les réseaux sociaux donnent un net avantage au candidat Bassirou Diomaye Faye devant celui du pouvoir, Amadou Ba, très loin devant les autres. Des centaines de sympathisants de M. Faye ont chanté et dansé au son du tam-tam au siège de sa campagne à Dakar. Des cortèges de jeunes à moto ont parcouru, klaxon hurlant, les rues de la capitale en scandant "au Palais" présidentiel. L'atmosphère était plus sombre du côté des sympathisants d'Amadou Ba, le candidat du pouvoir, au quartier général de celui-ci.

"Victoire incontestable"

Au moins sept des 17 candidats ont félicité Bassirou Faye au vu de la tendance du dépouillement. Anta Babacar Ngom, seule candidate, a parlé sur X de "victoire incontestable". "Si les tendances se confirment, le candidat Bassirou Diomaye Faye aura reçu un plébiscite enthousiaste du peuple sénégalais", a renchéri Thierno Alassane Sall.

Mais la direction de campagne d'Amadou Ba a assuré que ces manifestations de joie étaient prématurées. Après dépouillement dans un tiers des bureaux, ses experts se disent "certains d'être, dans le pire des cas, dans un couplé de second tour", indique-t-elle, accusant le camp de Bassirou Diomaye Faye de tentative de "manipulation". "Un basculement du Sénégal dans l'aventure populiste n'est pas une fatalité", a-t-elle affirmé.

Pas de date fixée pour un éventuel second tour

Une victoire de Bassirou Diomaye Faye, 44 ans depuis ce lundi, "candidat du changement de système" et d'un "panafricanisme de gauche", et proche de l'opposant Ousmane Sonko, pourrait annoncer une véritable remise en cause systémique. Son programme insiste sur le rétablissement de la "souveraineté" nationale, bradée selon lui à l'étranger. Il a promis de combattre la corruption et de mieux répartir les richesses. Il a aussi promis de renégocier les contrats miniers, gaziers et pétroliers conclus avec des compagnies étrangères.

Quelque 7,3 millions d'électeurs étaient appelés à se prononcer. Des résultats officiels ne devraient pas être connus avant le courant de la semaine. Il faut la majorité absolue des suffrages exprimés pour l'emporter au premier tour. À défaut, les deux premiers disputent un second tour dont la date n'est pas fixée.