Sénégal : les réseaux sociaux coupés, Amnesty International inquiète

La tension ne retombe pas au Sénégal. Jeudi 1er juin, des heurts ont éclaté entre des partisans de l'opposant politique Ousmane Sonko et les autorités, après la condamnation du principal adversaire du président Macky Sall pour la présidentielle de 2024. Des violences qui ont fait neuf morts, selon un bilan provisoire, et qui ont touché plusieurs régions du pays, mais surtout la ville de Dakar, où le pouvoir a déployé des forces armées tout en appelant "au calme et à la sérénité", vendredi.

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome, a confirmé que les autorités avaient restreint l'accès aux réseaux sociaux, ce qui a été constaté par exemple pour Facebook, WhatsApp ou Twitter. "Ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages haineux et subversifs, l'État du Sénégal en toute souveraineté a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales", a-t-il dit.