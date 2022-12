VIDÉO - Sénégal : un débat tendu vire à la scène de bagarre entre députés

Cette scène s'est déroulée lors du vote du budget du ministère de la Justice pour 2023. La députée du pouvoir a été prise pour cible, pour avoir tenu, le 27 novembre, des propos jugés irrespectueux à l'égard du chef religieux musulman et marabout, Serigne Moustapha Sy. Elle l'avait notamment accusé de ne pas tenir sa parole et de manquer de respect au président Macky Sall.

La séance de jeudi a été interrompue après l'incident, a indiqué à l'AFP une responsable de l'Assemblée nationale. Des députés de la coalition au pouvoir et des militantes féministes se sont insurgés du recours à la violence du député de l'opposition, à plus forte raison pendant la campagne annuelle internationale "16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes et des filles ", soutenue par l'ONU.