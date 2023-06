Séoul, l'autre planète des jeunes Français

Séoul est la capitale vibrante d'un pays de 51 millions d'habitants, qui fascine les jeunes Occidentaux. Près de 100 000 Français visitent la Corée du Sud chaque année. Et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir y vivre. Une attractivité portée par le succès des K-Dramas, des séries à l'eau de rose qui cartonnent sur les plateformes de streaming, mais surtout par la K-pop, la pop-musique coréenne.