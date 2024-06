Sergueï et Anna avaient deux enfants, et la vie pour s'aimer. Mais la guerre en Ukraine en a décidé autrement : Anna et leur bébé Tymofii, 4 mois, sont morts dans un bombardement russe sur Odessa. Survivants de ce drame, Sergueï et sa fille Lizzie ont accepté de raconter leur histoire bouleversante à une équipe de "Sept à Huit"

"Je lui ai montré le ciel et je lui ai dit que maman et Timofii, son petit frère, s'étaient envolés et qu'ils avaient rejoint Jésus là-haut. Parfois, elle me dit : 'Je veux que maman revienne'. Elle me dit : 'Un méchant monsieur a cassé la maison de maman'. C'est difficile. Difficile d'entendre ça dans la bouche d'un enfant". Sergueï et sa fille sont les survivants d'un drame qui a bouleversé l'Ukraine. Sergueï, 32 ans, était marié à Anna, 31 ans. Un bonheur en bandoulière et deux enfants, Lizzie, deux ans, et un petit garçon, Timofii, quatre mois, fruits de leur amour, malgré une guerre qui fait rage.

Le 2 mars dernier, une attaque aérienne russe sur la ville d'Odessa a jeté un voile noir sur cet album de famille. Sergueï dormait avec Lizzie dans une chambre, Anna et Timofii dans celle d'à côté. L'explosion d'un drone iranien a coupé en deux leur appartement, tuant Anna et Timofii. Une photo de la main de l'enfant et de celle de sa mère, sous les décombres, est devenue un symbole, celui d'une guerre qui aurait tué plus de 10.000 civils ukrainiens. "Cela aurait été mieux de partir tous ensemble pour ne pas souffrir. On se disait parfois avec ma femme que si l'on devait mourir maintenant ou quand on sera vieux, ce serait mieux ensemble pour que celui qui reste ne souffre pas de la perte de l'autre", témoigne Sergueï dans le reportage de "Sept à Huit" à voir en tête de cet article.

Odessa, au bord de la mer Noire - 1 million d'habitants avant la guerre – a vu grandir Sergueï et Anna. Lui dirigeait une entreprise d'antivols pour voitures. Elle travaillait comme fleuriste et décoratrice. "Avec Anna, nous nous connaissions depuis longtemps. Je n'avais jamais imaginé me marier avec elle. Jusqu'à l'été 2020, à l'occasion d'un rassemblement chrétien. À un moment, je faisais des photos sur le rivage et elle était là. Elle regardait le soleil se coucher sur le lac et j'ai fait quelques clichés d'elle", raconte-t-il. Puis, d'ajouter : "À la fin du camp, nous nous sommes confiés l'un à l'autre. Je lui ai avoué qu'elle me plaisait et que j'aimerais m'engager dans une relation avec elle pour plus tard créer une famille. Je n'ai pas réussi à finir ma phrase. Elle a répondu : 'Oui, tu me plais beaucoup aussi'. Elle m'a immédiatement dit qu'elle était d'accord", avoue-t-il.

Trois mois à peine après leur rencontre, le 31 octobre 2020, les deux amoureux se marient dans la foi chrétienne Baptiste. Un an passe et Lizzie vient compléter leur bonheur. Elle nait quatre mois avant la guerre. Au début, Odessa craint d'être envahie. Puis, la ville vit au rythme des attaques de drones et de missiles. "La guerre a commencé. Les bombardements, le bruit infernal. C'était en février, le ciel était gris. On ne voyait pas le soleil. Une impression d'enfer sur terre", se rappelle Sergueï. Le couple a bien tenté de quitter l'Ukraine dès le lendemain, mais on ne les a pas laissés sortir. La mobilisation générale est décrétée et les hommes ont interdiction de quitter le pays. Toutefois, comme Sergueï n'a pas fait de service militaire, il n'est pas appelé sous les drapeaux. Anna et lui font le choix de rester en famille.

Et dans cette vie apparemment hors du temps et de la guerre, un autre bébé pointe le bout de son nez le 20 octobre 2023. "Ce n'était pas un problème pour nous d'avoir un enfant pendant la guerre. On ne s'est pas posé de questions. Nous l'avons pris comme une bénédiction de Dieu", affirme Sergueï. "Nous avons continué à vivre malgré la peur que voulait nous imposer l'ennemi, notre voisin. Nous savions juste qu'il fallait avancer, vivre, profiter de la vie. Nous étions contents de chaque jour que la vie nous offrait et nous n'avions aucun sentiment de panique ou de peur", précise-t-il.

Deux petites mains

Jusqu'au 2 mars dernier. Ce soir-là, la région d'Odessa est attaquée par de nombreux drones. L'un d'eux tombera dans le quartier où vivaient Sergueï et Anna. "Je me suis couchée avec Lizzie. Je lui ai lu une histoire et je me suis endormie avec elle.

Anna était très fatiguée. Elle s'est endormie dans la chambre d'à côté avec Timofii. Elle ne m'a pas appelé cette nuit-là. D'habitude, elle m'appelle toujours pour que je la rejoigne et que je dorme avec elle dans notre chambre à coucher", se souvient Sergueï.

Et de poursuivre : "J'ai été réveillé par le son du drone qui approchait. Ça augmentait plus fort et une secousse comme un tremblement de terre. Tout de suite, j'ai vu le feu à la fenêtre. Un véritable enfer. De la fumée, de la poussière. Tout s'est passé très vite. En quinze secondes environ, tout est tombé. Je suis sorti de la chambre de Lizzy. À gauche se trouvait notre chambre à coucher. J'ai regardé, la porte était ouverte. Et là, le vide, juste la rue. Ils n'étaient plus là", admet-il.

Sergueï assiste aux recherches dans les décombres pendant dix-sept heures : "J'attendais un miracle. Qu'ils soient quelque part vivants sous les décombres. Mais l'espoir s'estompait". Et puis deux petites mains sont apparues, c'était fini. "Elle s'était endormie avec son bras autour de lui. Et dix-sept heures plus tard, on les a retrouvés dans la même position", constate-t-il, amer. L'attaque a fait huit morts et onze blessés. C'est l'une des plus meurtrières à Odessa depuis le début de l'année.

"Il se passe beaucoup d'événements tragiques en Ukraine. Ce qui nous est arrivé, c'est une petite goutte, mais cette goutte s'est répandue dans le monde entier. Beaucoup de gens ont vu et entendu notre histoire. Mais nous, gens ordinaires, nous voulons vivre, respirer l'air pur, nous promener avec nos enfants, ne pas avoir peur des sirènes, ni des avions au-dessus de nos têtes. Nous, les Ukrainiens, nous voulons expliquer au monde entier que nous désirons être libres sans la Russie", plaide aujourd'hui Sergueï. Il se dit désormais prêt à prendre les armes s'il le faut et refuse, comme le président ukrainien, toute négociation tant que la Russie n'a pas évacué les territoires qu'elle occupe depuis le 24 février 2022.

De son côté, Lizzie a commencé à tomber malade. Elle bégaye et pleure beaucoup. "Cela peut arriver quatre fois par nuit. Je ne sais même pas comment, mais j'arrive à la calmer. Je la serre dans mes bras, je mets la couette sur elle et on se rendort. Je dois accepter les choses telles qu'elles sont. Je ne peux rien y changer. Il faut vivre avec ça, je ne peux pas y échapper", assure Sergueï. Il vit aujourd'hui avec sa fille chez les parents d’Anna. Ils ne quitteront pas Odessa.