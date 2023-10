Serpents dans la ville : interventions à risque à Bangkok

Tous les serpents capturés sont embarqués puis emmenés à la caserne des pompiers. En Thaïlande, ceux qui ne sont pas venimeux sont protégés et seront relâchés dans la forêt, à la sortie de la ville, quelques jours après leur capture. Le varan malais est un animal semi-aquatique beaucoup plus puissant qu’un serpent. Il est très rapide et peut infliger de graves blessures. Sa bouche est remplie de bactéries toxiques. Le lézard géant peut mesurer jusqu’à trois mètres et peser 60 kilos. Lui aussi est sur la liste des animaux protégés.