VIDÉO - Shanghai, ville fantôme : les images du confinement strict de la capitale économique chinoise

Pour éviter un confinement général de Shanghai, les autorités avaient décidé de mettre alternativement sous cloche deux parties de la ville pour y tester ses 25 millions d'habitants. L'est de la métropole (Pudong) était totalement confiné depuis lundi pour quatre jours. À partir de ce vendredi, c'était au tour de l'ouest (Puxi) pour la même durée. Or, de larges zones de Pudong, où se trouve le principal aéroport international de la ville et les emblématiques gratte-ciels de son quartier d'affaires, sont restées confinées en raison de la découverte de cas positifs.

Un service public de ravitaillement a été mis en place, mais il n’est que partiel. Alors, les rares livreurs privés croulent sous les commandes, déposées au portail. Christophe, lui, a déjà tout prévu. "Vu que j’ai deux chiens, voilà un petit espace que j’ai prévu parce qu’on n’est pas autorisé à sortir pour les promener", montre-t-il dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "On est censés être confinés pendant quatre jours, cela dit, s’il y a un cas détecté positif dans la résidence, on peut être confiné beaucoup plus longtemps. Ce qui me stresse, c’est plutôt l’inconnu, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Si on est un cas positif, soit on reste à la maison, soit on est envoyé dans un centre de quarantaine", explique-t-il.