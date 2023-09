VIDÉO - "Si j'ai pu traverser la Méditerranée, rien ne va me faire peur" : la route des migrants de l'Italie à la France

Après l'arrivée d'environ 8500 personnes sur l'île italienne de Lampedusa cette semaine, de nombreux exilés tentent de rejoindre la France, terme d'un long périple. En cette fin d'été, ils sont deux fois plus nombreux à être interpellés après avoir passé la frontière qu'à la même période en 2022.

Depuis Gênes, ils prennent un train pour Vintimille. C'est là que TF1 a rencontré deux hommes, de Côte d'Ivoire et de Guinée, qui racontent leur traversée "très effrayante" en bateau jusqu'à Lampedusa : "On était 35 personnes. On a mis quatre jours."

L'homme interrogé, qui dit être mineur et vouloir étudier en France, a "très peur" de passer la frontière. "Mais on n'a pas le choix", ajoute-t-il. Dans le train au départ de Gênes, les passagers ne sont pas contrôlés.