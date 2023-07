"Si le feu traverse, tous les villages vont être détruits" : les habitants à l'assaut des flammes en Grèce

Dans l'urgence, ce pompier appelle à l'aide un habitant pour le guider et partir au plus vite. Ce mardi matin, le feu a repris au sud-est de l'île de Rhodes. L'incendie dévore plusieurs hectares de forêts. Les habitants arrivent par dizaines pour combattre les flammes avec des moyens parfois dérisoires. "On essaye d'éteindre le moindre foyer jusqu'à ce que les pompiers viennent. C'est très près de nous, il y en a partout. Ça bouge tout le temps", explique un habitant dans la vidéo en tête d'article. Aucun répit. Par tous les moyens, il faut éviter la propagation du feu jusqu'au village.