VIDÉO - Sieste dehors par grand froid, couettes individuelles : les techniques des Suédois pour bien dormir en hiver

Un froid polaire continue à faire grelotter la Scandinavie, mais les températures glaciales n’empêchent pas les Suédois de dormir. Bien rôdés face à l'hiver, ces derniers ont élaboré plusieurs techniques, parfois insolites, pour trouver le sommeil et garder le moral.

Dans plusieurs écoles maternelles en Suède, qu’importe la météo, qu’il pleuve ou qu’il neige, les enfants dorment dehors, jusqu’à -10 °C. Alors, avant sa sieste, Elise, 2 ans, enfile son pyjama, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Une combinaison de ski, des gants, une cagoule en moumoute. "Je pense que ça renforce leur système immunitaire, et quand ils dorment dehors, les enfants ont un sommeil plus profond. L'expression populaire dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste des mauvais vêtements", assure l'institutrice de cette école.

En ce début d'année 2024, une rude vague de froid est en train de s'abattre sur la Scandinavie. Le thermomètre a ainsi atteint par endroits les -43°C en Suède, une première dans le pays en 25 ans, ou encore les -31°C à Oslo, en Norvège, dans la nuit de vendredi à samedi.

Des couettes individuelles

Pourtant, les pays scandinaves se classent parmi les meilleurs en matière de qualité du sommeil. Dormir est une affaire très sérieuse en Suède. Avant, les nuits de Christina et Étienne ressemblaient à des disputes pour obtenir une plus grande part de la couverture. Le couple a désormais trouvé une solution radicale : chacun sa couette. "Je pense que c'est tout d'abord parce qu'il fait très froid ici en hiver. Alors, on veut avoir sa propre couette, on a envie d'avoir chaud, et vous pouvez vous blottir dedans", explique Christina.

Il s'agit là d'une technique très scandinave. Après quarante ans de vie commune, cette Suédoise a convaincu son mari français, et il ne peut plus s’en passer. "Je dors profondément, je me sens mieux, j'ai l'impression d'être en pleine forme musculairement le matin. Donc quand on part en vacances, on emmène nos couettes", décrit Étienne.

Des salles de sieste en entreprise et une allocation bien-être

Dans le pays, la salle de sieste est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. "Je ne l'utilise pas vraiment pour dormir mais plutôt comme une salle de relaxation temporaire. C'est un temps pour moi, de quelques minutes, pendant lequel je peux me recentrer. Après, je me sens mieux et j'ai les idées plus claires", rapporte Daniel Gustafsson Raba, directeur des opérations de la société Foodora.

A Stockholm, dès 14h30, en hiver, il fait presque nuit. Pour supporter ce climat si particulier, les Suédois ne sont pas loin de l’hibernation. Alors certaines sociétés versent à leurs salariés une allocation bien-être entre 200 et 400 euros par an. L’activité préférée des Scandinaves reste le sauna. "Quasiment tous les hivers, on déprime. Alors qu'au sauna, on est unis, on a cette activité en commun, donc on discute, et je pense que ça aide beaucoup", estime une Suédoise. Pour certains, le sauna est également une façon de survivre face à l’obscurité et à la longueur des hivers en Suède.