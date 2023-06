Sihanoukville, le mini Las Vegas du Cambodge

À Sihanoukville, aucune caméra n'est autorisée dans les établissements de jeu. Les casinos sont ouverts 24/24h et interdits aux Cambodgiens. C'est la loi du pays. À l'intérieur, pas un seul Occidental. On peut jouer avec des jetons. Les Chinois préfèrent parier avec des vrais billets de banque. Des dollars américains qu'ils posent directement sur la table. L'un des jeux préférés des Chinois s'appelle le Niu-Niu, un jeu pas vraiment compliqué, un peu comme la bataille. Celui qui a la carte la plus forte emporte la mise. Aujourd'hui, Sihanoukville compte plus de casinos que Macau et presque autant que Las Vegas.