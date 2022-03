Solidarité avec l’Ukraine : ils s’engagent pour la première fois

Ce n'est pas le jour des livraisons dans cette épicerie de Bretagne. Marion et Gaëlle ont les bras chargés de dons pour l'Ukraine. Et comme la réserve du magasin n'était pas assez grande pour les stocker tous, elles se sont fait prêter un local juste à côté et ce n'est pas du tout du luxe. C'est la première fois que Marion, la gérante de l'épicerie, et Gaëlle qui vient lui prêter main forte s'engagent pour une cause. "Je me dis que si ça nous arrive, comment le monde réagirait ?", confie Gaëlle. Toutes deux sont bouleversées par l'engouement auquel elles assistent.