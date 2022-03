Solidarité : les camions de l'espoir

La Protection civile et l’association des maires de France ont travaillé main dans la main pour récolter les dons, les acheminer vers Strasbourg. Ce groupe électrogène sera indispensable au fonctionnement d’un hôpital. Ce dimanche matin, un premier convoi humanitaire est parti pour Lublin, à la frontière polonaise, au plus près des réfugiés et des combats. Après 1 400 km de routes et si tout se passe bien, ce convoi d’une quinzaine de camions devrait arriver lundi. Les dons seront ensuite redirigés vers l’Ukraine.