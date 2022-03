Solidarité : les Français répondent présents

À Nans-les-Pins, les habitants ont décidé de se rendre utiles. À l'entrée d'un magasin, les clients peuvent déposer, depuis mercredi, aliments, médicaments et produits d'hygiène, en soutien aux Ukrainiens. Certains sont marqués par les images du conflit : "Il fallait aider ces gens. Ça me bouleverse de voir des femmes dont les maris retournent systématiquement en Ukraine pour se battre". D'autres ont des liens plus directs avec l'Ukraine : "On a des gens là-bas avec qui on travaille. Leur vie est complétement transformée, et donc on se sent tout à fait concerné".