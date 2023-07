Poutine promet la livraison de céréales gratuites à six pays lors du sommet Russie-Afrique

Il se veut rassurant. Alors que l'abandon par la Russie de l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter des millions de tonnes des produits agricoles via la mer Noire nourrit toutes les inquiétudes, Vladimir Poutine a promis de livrer gratuitement des céréales à six pays africains.

En marge du second sommet Russie-Afrique, lancé ce jeudi à Saint-Pétersbourg, le dirigeant russe s'est engagé à fournir "dans les mois qui viennent" jusqu'à 50.000 tonnes de céréales au Zimbabwe, à la Somalie, à l'Érythrée, au Mali, à la Centrafrique et au Burkina Faso. "Notre pays peut remplacer les céréales ukrainiennes sur le plan commercial mais aussi sur celui (des livraisons humanitaires) à titre gracieux", a-t-il déclaré, avant d'affirmer que la Russie était un producteur "solide et responsable".