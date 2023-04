VIDÉO - "C'est un vrai sentiment de libération" : un Français évacué du Soudan témoigne

"Je suis arrivé à Djibouti hier soir, sur le premier vol de connexion mis en place", raconte-t-il, "et c'est un vrai sentiment de libération et de sécurité, que j'avais un petit peu oublié depuis quelques jours". Ce weekend, Nicolas avait en effet déjà témoigné auprès de TF1, alors qu'il était bloqué avec plusieurs collègues dans un hôtel en périphérie de Khartoum, non loin des combats intenses qui ont déjà fait plus de 420 morts et des milliers de blessés.