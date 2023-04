538 personnes, dont 209 Français, évacués du Soudan, annonce Emmanuel Macron

D'importantes rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti ont permis ces résultats rapides. Le pensionnaire de l'Élysée a, par ailleurs, remercié pour "leur bonne coopération et les échanges constructifs", le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan depuis le putsch de 2021, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui ont permis ces rapatriements. Il a également salué "chaleureusement" le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, pour leur aide précieuse sur le plan logistique lors de cette opération "Sagittaire".