VIDÉO - "On a vécu une semaine de chaos" : le témoignage des Français évacués du Soudan

Quelque 245 ressortissants français et étrangers récemment évacués du Soudan ont atterri mercredi matin à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle dans un avion affrété par les autorités françaises. Parmi les passagers figuraient 195 Français, mais aussi des Néerlandais, des Italiens, des Néo-Zélandais, des Marocains ou encore des Soudanais.

"On a vécu une semaine de chaos. C'était improbable qu'il n'y ait pas eu de mort (parmi les évacués). Il y a quelques blessés qui vont bien. C'était extrêmement compliqué. On a travaillé jour et nuit. On a eu une dose de chance", explique Franck Haaser, conseiller coopération à l'ambassade de France, descendu de l'avion en tenant la main de ses deux jeunes enfants. "Tout le monde a eu peur (...) Les tirs, c'est dans toute la ville (de Khartoum). L'intensité des combats fait qu'il y a des balles perdues partout", a-t-il souligné. "On est très contents d'être de retour en France", ajoute à TF1 Nicolas Forgeard-Grignon, à peine descendu de l'avion, pensant aux gens "qui ont tout laissé derrière" eux.