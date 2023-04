VIDÉO - Soudan : un laboratoire occupé par des belligérants, l'OMS s'inquiète d'un "risque biologique énorme"

Onze jours après le début des combats au Soudan, qui ont fait plus de 459 morts et plus de 4.000 blessés, "il n'y a pour l'instant aucun signe clair que l'un ou l'autre (des deux généraux) est prêt à vraiment négocier". Dans le même temps, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est inquiété mardi d'un risque biologique "énorme" après la prise "par l'une des parties combattantes" d'un "laboratoire public de santé" de Khartoum, qui renferme des agents pathogènes de la rougeole, du choléra et de la poliomyélite.