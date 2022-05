Soumy : nos reporters dans la zone grise

En sortant du village de Bilopillia, la route mène droit vers la Russie. Une fois passé le dernier checkpoint, on entre dans la zone grise, un no man’s land de plusieurs kilomètres où émergent quelques villages. Dans l’un des derniers avant la frontière, le quotidien est rythmé par le bruit des bombes. Ici, presque toutes les familles sont restées et tentent de vivre comme avant. Pas facile lorsque, jour après jour, les restes de roquettes s’accumulent dans le jardin.