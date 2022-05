Sourire royal : Elizabeth II apparaît en public

Trois jours après avoir délégué le discours du Parlement à son fils à cause de sa mobilité, sa présence à cette compétition équestre rassure les sujets. La reine a en effet toujours aimé les chevaux. Elle était la cavalière elle-même jusqu'à plus de 90 ans. Elle a même posé avec eux pour son 96e anniversaire. Elizabeth II possède plus de 100 chevaux, dont 14 participent en ce moment au Windsor Horse Show.