Sous-marin Titan : ce que l'on sait sur l'implosion qui a causé la mort des cinq passagers

Dès lors qu'un objet creux - en l'occurrence ici un sous-marin - est soumis à une pression externe supérieure à sa résistance mécanique, il s’effondre sur lui-même, un peu comme lorsqu’on écrase une canette vide dans sa main. "C’est le contraire de l’explosion, où les rejets vont vers l’extérieur. L’engin a littéralement été écrasé par la différence de pression", explique, dans la vidéo en tête de cet article, le vice-amiral Michel Olhagaray, ancien commandant de l’école navale. Le petit submersible est donné comme pouvant atteindre 4.000 mètres, selon la fiche technique d'OceanGate, c'est-à-dire résister à une pression de 400 bars - l'équivalent d'une force de 380 kg s'exerçant par centimètre carré.

Une pression "qui ne pardonne pas grand-chose" en cas de défaillance, expliquait plus tôt dans la semaine Stefan Williams, expert en robotisation sous-marine à l'Université de Sydney, cité par l'AFP. Or, depuis le début des recherches, les critiques se multiplient à l'encontre d'OceanGate, la compagnie américaine qui exploite l'appareil de tourisme marin. Des documents judiciaires mettant en cause la sécurité de l’appareil ont été dévoilées cette semaine. Une plainte au civil aux États-Unis montre qu'un ex-dirigeant, David Lochridge, avait été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sûreté du submersible. Selon lui, le hublot à l'avant aurait été conçu pour résister à la pression subie à 1300 m de profondeur et non à 4000 m.