VIDÉO - Sous-marin disparu près de l'épave du Titanic : comment des bruits de "cognements" ont-ils pu être détectés ?

Largué par avion, cet équipement de forme cylindrique et mesurant un mètre de haut permet d'enregistrer les sons produits par un objet marin de manière à pouvoir le localiser. C’est par ce biais qu’un avion P-8 canadien engagé dans les recherches "a entendu des bruits de coups" qui se répétaient "toutes les 30 minutes". Quatre heures plus tard, un sonar additionnel a été déployé et les cognements étaient encore entendus. Rien ne dit que ces bruits proviennent bel et bien du petit submersible porté disparu, les experts s'accordent toutefois sur le fait que leur régularité est certainement en lien avec une activité humaine Ces signaux acoustiques font renaître l'espoir de retrouver les occupants sains et saufs et illustrent l'efficacité ces dispositifs, utilisés couramment dans ce type d'opérations, fonctionnement pour localiser des survivants.