Sous-marin disparu près du Titanic : pourquoi la mission de sauvetage s'annonce périlleuse

Un navire de l’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), équipé d'un robot sous-marin capable de plonger jusqu’à 6000m, doit également arriver sur place dans la nuit de mercredi à jeudi. "À l’aide de ces robots, on va pouvoir peut-être accrocher ou aider à la remontée du sous-marin", explique Bertrand Sciboz, expert sous-marin et chasseur d’épaves, invité de LCI ce mercredi 21 juin. "On n’est pas au courant de l’incident qui a pu se produire donc on peut imaginer que le tube est cassé puis a coulé et que, malheureusement, les gens sont morts. Mais, on n’a pas de moyens autres que ça d’avoir accès aux ballasses qui vont permettre de le faire remonter naturellement à la surface", souligne-t-il.