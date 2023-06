VIDÉO - Sous-marin disparu près du Titanic : ce que l'on sait sur l'appareil et ses occupants

Une opération visant à localiser le submersible, en surface et sous l'eau, est menée conjointement par les garde-côtes américains qui ont dépêché deux avions dans la zone de recherches dans l'Atlantique Nord, et leurs homologues canadiens qui ont mobilisé un avion et un navire. "C'est une région lointaine et il est compliqué de mener des recherches dans une telle zone", a déclaré le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains, lors d'une conférence de presse à Boston lundi.

Infructueuses lundi, les recherches aériennes ont été suspendues pour la nuit vers 21h, tandis que le navire Polar Prince, duquel est parti le submersible, et une unité de la garde nationale poursuivaient leurs efforts. La France a annoncé mardi que l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) dépêchait un navire et son robot.