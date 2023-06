Sous-marin disparu près du Titanic : des "bruits sous l'eau" entendus lors des recherches

Un sonar a capté des "bruits sous l'eau", ont annoncé, mercredi 21 juin, les garde-côtes américains. "Des avions P-3 canadiens ont détecté des bruits sous l'eau dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations ROV (véhicule télécommandé, ndlr) ont été déplacées pour tenter d'explorer l'origine des bruits", a confirmé sur Twitter le premier district des garde-côtes américains. Les recherches par ROV "ont donné des résultats négatifs mais se poursuivent", a-t-il ajouté.

Plus tôt, selon une note de service interne du gouvernement américain, citée par le magazine Rolling Stone et CNN, un avion P-8 canadien engagé dans la vaste opération de recherches a enregistré "des bruits de coups", réguliers, entendus "toutes les 30 minutes". Des sons qui ont été ensuite perçus "quatre heures plus tard", après le déploiement d'un sonar additionnel. "Les cognements ont encore été entendus." Un objet rectangulaire blanc aurait même été localisé dans l'eau, sans plus de précision.