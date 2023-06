Sous-marin disparu près du Titanic : la femme du pilote descend de victimes du naufrage de 1912

Passagers de première classe, parmi les plus riches à bord du Titanic, Isidor Straus et sa femme Ida ont même inspiré James Cameron. Il s'agit d'une scène des plus touchantes, où l'on voit deux amoureux enlacés dans leur lit entouré d'eau. Des rescapés du naufrage ont en effet rapporté avoir vu Isidor refuser de monter à bord d'un canot de sauvetage, alors que des femmes et des enfants n'avaient pas encore quitté le navire. Ida a refusé de partir sans lui, et le couple a sombré avec le navire. Si le corps de cette dernière n'a jamais refait surface, celui de son mari avait été retrouvé en mer environ deux semaines après le naufrage.

Ce magnat de la vente au détail était copropriétaire des célèbres magasins Macy's. Avant le drame qui leur a couté la vie, le couple a eu sept enfants, dont Minnie, née en 1880, qui épousera plus tard le Dr Richard Weil, avec qui elle a eu Richard Weil Jr., devenu président de Macy’s New York et Richard Weil III, le père de Wendy Rush.