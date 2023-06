Sous-marin disparu près du Titanic avec un Français à bord : "Sa présence est le meilleur porteur d'espoir"

"C'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté, très calme et qui a un sang-froid exemplaire. Il connait très bien ces petits submersibles d'exploration et d'intervention. S'il est vivant, on peut imaginer qu'il organise la meilleure détection possible pour que les gens qui sont à l'extérieur puissent venir les assister", considère Michel L'Hour. Pour ce faire, Paul-Henri Nargeolet "va éviter la confusion" avec les sons environnants. "Il va leur donner un signal facile à distinguer par rapport à toute l'acoustique sous-marine et tous les bruits qu'on entend au fond de l'océan", "en frappant un ou deux coups, toutes les 30 minutes, pas plus".

Ce qui pourrait correspondre aux "cognements" détectés par les secours. "Ce ne sont pas des bruits dissociés, c'est un bruit rythmé", insiste-t-il. "C'est le type de son qu'a pu choisir quelqu'un comme Paul-Henri" pour se signaler.