Sous-marins : l'Australie passe à la caisse

À Cherbourg, plus de 650 ingénieurs et cadres de l'industrie avaient été mobilisés durant cinq ans pour travailler sur le contrat du siècle. Naval Group est donc rentré dans ses frais. L'épilogue d'une grave crise diplomatique entre la France et l'Australie. En septembre 2021, le Premier ministre australien avait soudainement annulé le contrat au profit d'un partenariat avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour la fourniture de sous-marins à propulsion nucléaire.