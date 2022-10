VIDÉO - Soutien aux femmes d'Iran : une députée européenne se coupe les cheveux dans l'hémicycle

Juste après ce geste, "beaucoup de personnes sont venues me serrer dans leurs bras", a-t-elle ajouté. Quant à Josep Borrell, "il s'est assis et est resté bouche bée, littéralement", a affirmé la députée européenne. Son appel semble toutefois avoir été entendu, puisque le même jour, le chef de la diplomatie de l'UE a annoncé que les 27 allaient examiner des "mesures restrictives" pour sanctionner le "meurtre de Mahsa Amini", "son assassinat", et la réponse des forces de sécurité "disproportionnée" face aux manifestations, qui "a provoqué la perte de dizaines de vies humaines et des arrestations".

De son côté, la France avait auparavant indiqué travailler au sein de l'UE en vue de geler des avoirs et d'interdire à des responsables iraniens de voyager. L'UE avait mis en place des mesures restrictives pour sanctionner les violations graves des droits de l'homme en Iran le 12 avril 2011. Des mesures supplémentaires avaient été ajoutées le 23 mars 2012, et sont en vigueur jusqu'en 2023. Un nouveau train de sanctions pourrait être préparé pour la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE le 17 octobre, emboîtant ainsi le pas à Washington qui vient d'annoncer de nouvelles sanctions. Mais l'unanimité est nécessaire pour son adoption.