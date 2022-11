VIDÉO - Spectaculaire vol de pièces d'or dans un musée en Allemagne

Neuf minutes ! C’est le temps qu’il aura fallu aux voleurs pour s’emparer du trésor d’or celte que recelait le musée celto-romain de Manching, une ville au sud de l’Allemagne. À 1h26 dans la nuit de lundi à mardi, une porte de secours extérieure du musée a été forcée et à 1h35, le cambriolage était déjà terminé. Au préalable, un centre de distribution de Telekom, à un kilomètre de là, avait été mis hors service. Plus d'internet, plus de téléphone pour les 13.000 foyers aux alentours. Le vol n'a été constaté qu'à l'arrivée des employés le mardi à 9h45.