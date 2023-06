VIDÉO - "Stupéfiant" : James Cameron s'indigne que les alertes sur la sécurité du sous-marin Titan aient été ignorées

Le réalisateur féru de plongée a dressé un parallèle entre ce nouvel accident et le naufrage du paquebot en 1912, qui a causé la mort de 1500 personnes. "Je suis frappé par la similitude avec la catastrophe du Titanic, où le capitaine a été averti à plusieurs reprises de la présence de glace devant son navire, et où il a pourtant foncé à pleine vitesse dans un champ de glace par une nuit sans lune", a-t-il remarqué. "Ce navire git au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de ses compartiments, mais simplement à cause d'un mauvais matelotage", a-t-il aussi souligné.

"Qu'un drame très similaire, où les avertissements ont été ignorés" se produise "au même endroit, (...) c'est tout simplement stupéfiant", a cinglé le réalisateur du film "Abyss". "C'est vraiment surréaliste." Le risque d'implosion d'un submersible est toujours une préoccupation de "premier plan" lors de sa construction, a rappelé James Cameron, qui est devenu en 2012 la première personne à plonger en solitaire dans les profondeurs océaniques à bord d'un engin sous-marin qu'il a lui-même aidé à concevoir. "C'est le cauchemar avec lequel nous avons tous vécu depuis que nous sommes entrés dans ce domaine", a-t-il insisté, en soulignant que la plupart des acteurs du monde de l'exploration sous-marine garantissaient une sécurité impeccable pour leurs engins.

Depuis le début des recherches, des informations mettant en cause OceanGate sont dévoilées sur de possibles négligences techniques de l'appareil de tourisme sous-marin. Selon une plainte de 2018, un ex-dirigeant de la compagnie, David Lochridge, avait été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sûreté du submersible.