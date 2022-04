Suisse : le pays aux 33.000 bunkers

La Suisse compte aujourd'hui un peu plus de 300.000 bunkers capables d'accueillir 9 millions de personnes, soit plus que sa population. Même les nouveaux immeubles en prévoient, comme c'est le cas à Vérossaz, 600 habitants. Dans un chalet en construction, une porte blindée et un mur en béton de 30 cm, les normes de sécurité sont très strictes. "L'abri ici, s'il est fermé, doit être en surpression. Il y a aussi un système de ventilation, des toilettes chimiques et des lits qui vont arriver", décrit un promoteur immobilier dans le reportage en tête de l'article.

Pour mettre à l'abri ses citoyens, la Suisse voit les choses en grand. Le bâtiment construit autour de l'immense tunnel de Sonnenberg, d'une longueur d'un kilomètre et demi, forme l'un des plus grands bunkers au monde. Il a été construit dans les années 70 pour contenir un tiers de la population de Lucerne, soit 20.000 personnes et peut encore abriter aujourd'hui 2 000. Cela peut sembler spartiate, mais tout y est : un central téléphonique, une salle d'opération, une prison, et même des rations de survie.