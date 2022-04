Suisse : le pays des bunkers

Pour mettre à l'abri ses citoyens, la Suisse a vu les choses en grand. Le bâtiment construit autour de l'immense tunnel de Sonnenberg, d'une longueur d'un kilomètre et demi, forme l'un des plus grands bunkers au monde. Il a été construit dans les années 70 pour contenir un tiers de la population de Lucerne, soit 20 000 personnes et peut encore abriter aujourd'hui 2 000. Ça peut sembler spartiate, mais tout y est : un central téléphonique, une salle d'opération, une prison, et même des rations de survie.