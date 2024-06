Des orages et de violentes précipitations ont provoqué vendredi des crues et des éboulements dans le canton des Grisons, en Suisse. Un corps a été retrouvé ce dimanche. Deux personnes sont encore portées disparues.

Des torrents en furie qui déferlent à toute vitesse sur les routes, entre des habitations. Vendredi 21 juin au soir, des orages et de très fortes précipitations ont provoqué des crues et des éboulements dans le val Mesolcina, une région de montagne italophone dans le canton des Grisons, dans l'est de la Suisse. Les images, impressionnantes, des crues torrentielles sont à retrouver en tête de cet article.

Le corps d'une des personnes portées disparues a été retrouvé ce dimanche, a annoncé la police, tandis que les opérations se poursuivent pour retrouver deux autres personnes.

Un homme retrouvé mort

La victime dont le corps a été découvert est un homme, a précisé le responsable des opérations, William Kloter, de la police cantonale des Grisons. La dépouille a été emportée par les eaux sur plus de 8 kilomètres. Une des quatre personnes portées disparues avait été retrouvée vivante, mais blessée, dans des éboulis de roches samedi matin et transportée à l'hôpital de Lugano. S'agissant des deux autres personnes disparues, "la probabilité de les retrouver vivantes est faible", a relevé William Kloter.

Samedi, la police cantonale avait fait savoir que les personnes disparues, encore au nombre de trois ce jour-là, "se trouvaient probablement chez elles au moment de l'orage et [avaient été] emportées par les eaux de crue".

Un paysage dévasté

Au cours de cet épisode orageux, le village de Sorte a été particulièrement touché, avec plusieurs maisons et véhicules emportés, montrant un paysage dévasté, comme on peut le voir sur les photos ci-dessous.

Cette photographie aérienne montre les zones inondées dans le hameau de Sorte, au sud de Lostallo, dans la région de Moesa, dans le canton suisse des Grisons, le 23 juin 2024. - PIERO CRUCIATTI / AFP

Une voiture détruite sous un toit effondré dans le hameau de Sorte, dans le canton suisse des Grisons, le 23 juin 2024. - PIERO CRUCIATTI / AFP

En raison de ces intempéries, plusieurs routes et un tronçon d'autoroute ont été coupés. Le ministre a assuré que les autorités faisaient le nécessaire pour "rétablir le plus rapidement possible la circulation nord-sud" car ces routes "sont particulièrement prisées en été" par les vacanciers.