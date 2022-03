Suisse : mort mystérieuse d'une famille française à Montreux

Les causes de cet accident sont pour le moment difficilement explicables. Mais des policiers s'étaient rendus peu avant le drame à cet appartement. Ils venaient convoquer le père de famille parce que son fils de 15 ans n'était pas scolarisé. Il n'a pas voulu ouvrir la porte aux forces de l'ordre. Mais quelques minutes après, des passants ont signalé les corps sans âme de quatre personnes et un blessé dans la rue. Le père de famille, 40 ans, sa femme, 41 ans et sa sœur jumelle ainsi que leur petite-fille de 8 ans sont décédés.